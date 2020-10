Henstedt-Ulzburg. Am Rande einer Auseinandersetzung zwischen Demonstranten der rechten und linken Szene in Henstedt-Ulzburg ist laut Polizei durch einen Verkehrsunfall eine Person aus der linken Szene schwer verletzt worden.

"Aggressionsdelikte" bei Demonstration in Henstedt-Ulzburg

Zuvor sei gegen 18.30 Uhr eine Veranstaltung der AfD beendet worden. Gegen diese hatten laut Polizei – neben einer angemeldeten Demonstration vor dem Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg mit 200 Teilnehmern – weitere rund 50 bis 60 Menschen aus der linken Szene (Antifa) spontan demonstriert.

"Es kam zu Pöbeleien und Handgreiflichkeiten gegenüber Besuchern der AfD-Veranstaltung und Polizeibeamten", teilte die Polizeidirektion am Sonnabend mit.

Anschließend gerieten Demonstranten der rechten und linken Szene außerhalb des Veranstaltungsgeländes aneinander. Dabei kam es auch zu dem Verkehrsunfall. „In der Folge kam es zu Aggressionsdelikten gegenüber Beteiligten und Polizeibeamten, die die Abgabe eines polizeilichen Warnschusses erforderte“, heißt es von der Polizei.

Henstedt-Ulzburg: Ermittlungen gegen Unfallfahrer

Gegen den Unfallfahrer wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Er wurde den Angaben zufolge befragt und wieder entlassen. Die verletzte Person musste nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.

Auf Nachfrage konnte die Polizei am Abend keine näheren Angaben zum Unfallhergang machen oder weitere Informationen mitteilen, etwa warum genau der Warnschuss abgegeben wurde.