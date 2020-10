Kiel. Im Kampf um mehr Geld für rund 2,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Deutschland haben Mitarbeiter vieler Behörden in Schleswig-Holstein die Arbeit niedergelegt. „Wir freuen uns über die hohe Beteiligung im ganzen Land“, sagte Verdi-Sprecher Frank Schischefsky am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In Kiel trafen sich nach übereinstimmenden Angaben der Gewerkschaft Verdi und der Polizei rund 1000 Teilnehmer zu Demonstrationen durch die Innenstadt und einer zentralen Kundgebung auf dem Exerzierplatz.

„Unterbezahlt Überarbeitet Systemrelevant“ stand auf einem Plakat, das eine Krankenpflegerin mit sich führte. An den landesweiten Warnstreiks beteiligten sich nach Verdi-Angaben Mitarbeiter von Stadtwerken, Stadtverwaltungen und Entsorgungsbetrieben ebenso wie von Wasser- und Schifffahrtsämtern, Theatern, kommunalen Krankenhäusern, Kitas, Rettungsdiensten, Sparkassen und Arbeitsagenturen. Aktionen gab es laut Verdi auch in Lübeck, Neumünster, Eckernförde und Elmshorn.

Warnstreiks: Demonstranten trugen Masken

Wegen der Corona-Pandemie standen die Beteiligten weiter voneinander entfernt als sonst und trugen Masken. „Man kann auch unter Corona-Bedingungen streiken“, sagte Verdi-Sprecher Schischefsky. Viele Beschäftigte, die sich auch an den Warnstreiks beteiligt hätten, seien zu Hause geblieben.

Die Warnstreiks hatten mit den Frühdiensten begonnen und sollten bis zum Spätschichtende dauern. Von den ganztägigen Warnstreiks sind Stadtwerke, Stadtverwaltungen und Entsorgungsbetriebe ebenso betroffen sein wie Wasser- und Schifffahrtsämter, Theater, kommunale Krankenhäuser, Kitas, Rettungsdienste, Sparkassen und Arbeitsagenturen. Wegen des Warnstreiks blieben in Kiel am Montag 23 städtische Kitas geschlossen. Neun Einrichtungen hatten ihr Angebot eingeschränkt, nur zwei den Vollbetrieb aufrechterhalten.

Die Tarifverhandlungen sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Die Gewerkschaften fordern bei einer einjährigen Laufzeit ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat für Erzieherinnen und Erzieher, Busfahrer, Müllwerker, Rathausmitarbeiter und zahlreiche andere Angestellte.

Am Freitag hatten Bund und Kommunen insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Die Gewerkschaften halten das für unzureichend und reagierten mit massiver Kritik. „Die Leute sind stinksauer“, sagte Schischefsky.

Warnstreiks auch in Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird gestreikt. Laut Ver.di legen die Beschäftigten der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg, der Stadtverwaltungen Wismar und Grevesmühlen sowie der DRK-Krankenhäuser in Grevesmühlen und Grimmen die Arbeit nieder. Für den Morgen wurde ein Demonstrationszug durch Grevesmühlen mit Kundgebung vor der Kreisverwaltung angekündigt.

Ver.di: am Mittwoch Warnstreiks in Niedersachsen

Am Mittwoch soll es dann in NIedersachsen zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst kommen. Davon sind unter anderem Kitas, die Agentur für Arbeit, Jobcenter und kommunale Bäder betroffen. Gestreikt werde etwa in Braunschweig, Salzgitter, Göttingen, Wolfsburg, Peine, Wolfenbüttel „und voraussichtlich noch weiteren Orten“, teilte Verdi Süd-Ost-Niedersachsen mit.

„Unser Ziel ist es nicht, den Bürgern das Leben zu erschweren. Wir erwarten ein deutliches Signal an die kommunalen Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde“, hieß es. Diese findet Donnerstag und Freitag statt.