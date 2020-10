Flensburg. Den Spitzenplatz der Rangliste belegt in diesem Jahr erneut das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit knapp über 12.000 Mitarbeitern. 2003 durch die Zusammenlegung der Universitätskliniken in Kiel und Lübeck entstanden, gehört das UKSH mit fast 400.000 stationär und ambulant behandelten Patienten pro Jahr zu den großen Universitätskliniken in Deutschland.

Die Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Lebensmittelhändler mit einigen Großhandelstochterunternehmen, belegt Platz zwei und stellt 10.000 Arbeitsplätze im Norden. An dritter Stelle folgt die AOK Nordwest und bietet mit seinen 7600 Beschäftigten Versicherungsdienstleistungen an.

Arbeitgeber-Ranking: Stadtwerke Flensburg auf Platz 62

Die Deutsche Post AG liegt mit 7000 Mitarbeitern in Schleswig-Holstein auf Platz vier. Das Unternehmen bietet ein breit gefächertes Angebot im Expressgeschäft, der Luft- und Seefracht, im Straßen- und Schienentransport sowie in der Kontraktlogistik. Die ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, Schiffsbauer mit 6000 Beschäftigten, belegt den fünften, die Drägerwerk AG & Co. KGaA den sechsten Platz.

Der Medizin- und Sicherheitstechniker mit Sitz in Lübeck beschäftigt 4925 Menschen im nördlichsten Bundesland. Um fast 15 Ränge verbessert und dadurch in die Top 10 aufgestiegen, ist in der aktuellen Erhebung der Lebensmittelanbieter Edeka Handelsgesellschaft Nord mit 4961 Mitarbeitern und platziert sich damit an siebter Stelle.

Neu in die Top 10 gerückt ist die Vossloh Locomotives GmbH. Das Kieler Unternehmen beschäftigt 4000 Mitarbeiter und zählt damit zu den größten Lokomotivbauern Europas. Die Stadtwerke Flensburg liegen mit 864 Mitarbeitern auf Platz 62. Umsatzstärkstes Unternehmern ist die Sparkasse Südholstein mit 5,7 Milliarden Euro Umsatz.

Alle Ergebnisse basieren auf einer Befragung des Marktforschungsinstituts Innofact, die die Stadtwerke Flensburg in Auftrag gegeben haben. Befragt wurden alle größeren, im Wettbewerb stehenden Unternehmen Schleswig-Holsteins.