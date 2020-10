Glücksburg/Holnis. Urlaub in der Ferienwohnung – und sich nicht um ungemachte Betten und die Reinigung der Zimmer kümmern müssen? In Apartmenthotels ist das möglich, und diese Art der Unterkunft wird im Norden immer beliebter. Allein die Hotelkette Upstalsboom­ wird vier weitere solcher Hotels im Norden eröffnen. Die Apartments mit Hotelcharakter kombinieren die Vorzüge von Ferienwohnungen mit Kochnische mit den Annehmlichkeiten eines Hotelaufenthaltes. Und preislich kosten sie oft so viel wie hochwertige Ferienwohnungen.

„In den letzten Jahren hat die Anzahl von Aparthotels zugenommen, beziehungsweise einige Betreiber haben ihr Konzept dahingehend verändert. Die Gäste mögen es, denn hier haben sie die Flexibilität einer Ferienwohnung und trotzdem auch einige Annehmlichkeiten eines Hotels. Gerade in diesem Jahr war die Ferienwohnung, das Ferienhaus für viele Gäste ein sicheres Brett. Hier hat man seinen eigenen Rückzugsraum, kann das Frühstück auf dem Balkon genießen und sich auch mal etwas Leckeres kochen, wenn es in den Restaurants voll ist oder man einfach keine Lust auf viele Menschen um sich herum hat“, sagt Jacqueline Felsmann vom Tourismus-Service Grömitz.

Frisch renoviert ist das Apartment-Hotel Strandglück in Grömitz. Die 21 Wohnungen für maximal vier Personen in den Kategorien Silber, Seepferdchen, Gold und Strandglück sind alle unterschiedlich eingerichtet, jede hat ihr eigenes Thema. Jedes Zimmer hat eine kleine Küche und ein Bad sowie einen Balkon – ist also eine kleine Ferienwohnung, aber mit Hotelservice. Auch das Strandglück hat einen Wellnessbereich mit Pool, und auf dem Flur gibt es eine Minibar. Tischfußball, Dart oder Playstation können ebenfalls gespielt werden, es gibt Bücher und Brettspiele. Das Hotel (www.hotel-strandglueck.de) in erster Reihe an der Strandpromenade wurde im Winter aufwendig renoviert – nach der Corona-Zwangspause konnte es losgehen. Weitere Apartmenthotels in Grömitz: Carat Residenz (mit Schwimmbad, Fitness- und Wellnessbereich, www.hotel-carat.de/de/apartments). Das Hotel Strandidyll hat ebenfalls Ferienwohnungen und Apartments, Infos: www.strandidyll.de.

Unterkunft bietet jede Menge Flexibilität

Im Ostseebad Glücksburg hat diesen Sommer gerade erst das Intermar Hotel&Apartments direkt am Strand an der Flensburger Förde eröffnet. Die Macher der erfolgreichen „Glück in Sicht“-Ostseelodges haben das Haus renovieren lassen und 90 Wohneinheiten geschaffen – vom klassischen Doppelzimmer über moderne Ferienwohnungen und Apartments bis hin zur 200 Quadratmeter großen Penthouse Suite mit drei Dachterrassen und Meerblick.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Diese Art der Unterkunft bietet jede Menge Flexibilität. Man muss sich an keine Essenszeiten im Hotel halten, in Corona-Zeiten kommt es zu weniger Kontakten mit den Mitmenschen – und kostengünstiger ist solch ein Urlaub mit Brötchen vom Bäcker statt vom Hotelbüfett auch. Wer lieber selber kocht – gerade für Familien mit kleinen Kindern interessant – oder ein Dinner auf dem eigenen Balkon mit Meerblick genießt, kann eine Ferienwohnung mit voll ausgestatteter Küche mieten. „In den top ausgestatteten Ferienwohnungen oder Studios sind auch längere Aufenthalte kein Problem - für Individualurlauber ideal“, sagt Besitzer und Pächter Christoph Koeppen.

Das Intermar hat einen Wellnessbereich mit zwei Saunen

Wer lieber essen gehen möchte wie im Hotel, kann dies ebenfalls. Zum Intermar Hotel&Apartments gehört das Restaurant Gudklak mit Panoramablick aufs Meer sowie großer Außenterrasse direkt an der Strandpromenade. Das Intermar hat einen Wellnessbereich mit zwei Saunen. Wer noch mehr Entspannung nötig hat, kann sich dort auch massieren lassen. Aktuelle Angebote: fünf Übernachtungen (Aufenthalt Sonntag bis Freitag), inklusive Frühstücksbüfett, einmal kostenfreie Nutzung der Sauna, ab 535 Euro. Infos: www.intermar-apartments.de

Das Intermar Hotel Glücksburg mit Blick auf die Förde.

Foto: Intermar Glücksburg

Einmal um die Ecke auf der Halbinsel Holnis hat Wiebke Volquardsen mit ihrem Ostsee-Strandhaus ein familiär geführtes Hotel & Apartmenthaus geschaffen – direkt am Strand. Die Zimmer haben eine Pantry, um sich morgens Kaffee oder Tee zu kochen oder Nudeln für die Kinder. „Das ist für Familien einfach praktisch“, sagt die Hotelchefin, selbst mehrfache Mutter und Großmutter. „Man kann einen selbstbestimmteren Urlaub machen, eine Mischung aus Verpflegung und Selbstverpflegung. Man kann alles haben und machen – muss aber nicht“, sagt die Hotelchefin. www.ostsee-strandhaus-holnis.de

Das Ostsee Strandhaus Holnis liegt direkt am Meer.

Foto: Ostsee Strandhaus Holnis

Mitten in einer Parklandschaft direkt am Meer liegt das Aparthotel Seehof in Sierksdorf mit seinen zehn neuen Appartements und dem frei stehenden Ferienhaus Lütt Hus. Die Ferienwohnungen haben jeweils eine voll ausgestattete Küche. Für alle Gäste gibt es eine Sauna. Eine Treppe führt an den Strand. Die Ruhe und die Natur machen diese Unterkunft so besonders. Die Appartements sind im Landhausstil eingerichtet, alle mit Terrasse oder Balkon und Seeblick. Sie bieten Platz für 2 bis 6 Personen. Infos: www.seehof-sierksdorf.de

Lesen Sie auch:

In Heiligenhafen haben sich die 62 Beachapartments der Heimathafen Hotels (Beachmotel) längst etabliert. „Die Apartments sind bei uns so nachgefragt, weil der Gast seinen Urlaub so individuell wie möglich gestalten will und nicht vorgeschrieben bekommen will, um welche Uhrzeit er essen geht und wo. In den Tag hineinleben, abschalten und doch, wenn man will, das komplette Angebot des Hotels nutzen. Wir sehen hier natürlich auch, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei den Apartments höher ist als im Hotel selbst“, sagt Christian Sroka von den Heimathafen Hotels. In Büsum baut die Hotelkette weitere 60 Beachapartments. Das im vergangenen Herbst eröffnete Lighthouse Hotel&Spa in Büsum setzt ebenfalls auf den Komfort von kleinen Ferienwohnungen plus Hotelservice. Die drei Mini-Apartments haben jeweils eine Pantry für Gäste, die gern selbstständig sind. Info: www.hotel-lighthouse.de. Weitere Aparthotels in Büsum unter: www.bernstein-resorts.de.

‣ Deutschlands Urlaubsgebiete im Corona-Vergleich: Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen

Die Hotelkette Upstalsboom setzt ebenfalls stark auf die Verbindung zwischen Hotel und Ferienwohnungen und bietet bereits Apartments auf Wangerooge, nahe Heiligendamm sowie in Boltenhagen und auf Langeoog. In Boltenhagen sind es 47 großzügige und hochwertig ausgestattete Ferienapartments, alle mit voll ausgestatteter Küche. „Das Aparthotel ist die unabhängige und individuell gestaltbare Form des Urlaubs. Während in einem klassischen Hotel vom Frühstück über Zimmerreinigung bis hin zur Wäsche alles in einer bestimmten Form der Abhängigkeit stattfindet – ist man in einem Aparthotel völlig frei in der Gestaltung seines Aufenthaltes. Eine Ferienwohnung hingegen ist ja grundsätzlich darauf ausgelegt, komplett in Alleinversorgung zu urlauben“, sagt Unternehmenssprecherin Sonja Brandt. Noch in diesem Herbst sollen weitere Aparthotels in Großenbrode, in Travemünde eröffnet werden. Im kommenden Frühjahr folgt ein Apartment-Hotel in Wismar. Infos: www.upstalsboom-aparthotels.de