Bad Segeberg. Ein kleiner Mops hatte am Dienstagmittag wohl einen Schutzengel und natürlich die Hilfe der Bundespolizei: Zwei Beamte retteten den Mops, der sich aus noch ungeklärter Ursache auf die B206 bei Bockhorn verirrt hatte, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Kiel mitteilte.

"Verirrter" Mops auf der B206 bei Bockhorn

Die Bundespolizisten waren auf dem Weg nach Lübeck, als sie kurz vor Bockhorn slalomfahrende Autos bemerkten. Schuld war der auf der Fahrbahn umherirrende Mops. Die Streife stoppte den Verkehr, woraufhin der Hund ins nahe gelegene Seeberger Forst flüchtete.

Nun ist der Mops nicht unbedingt für seine Schnelligkeit bekannt. Die Bundepolizisten konnten den Hund bereits nach kurzer Verfolgung stellen und in Gewahrsam nehmen. Mit einem Streifenwagen wurde der kleine Hund im Tierheim in Bad Segeberg abgegeben. "Bisher haben sich die Besitzer noch nicht gemeldet", so der Sprecher. Und auch der Mops soll bisher jede Aussage verweigert haben.