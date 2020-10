Scharbeutz. Reisen an die Ostsee sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Das zeigt die Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus für das Reisegebiet Ostsee 2019“, herausgegeben vom Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr e. V. Am deutlichsten zeigt sich der Erfolg im Gesamt-Bruttoumsatz: Dieser stieg von um knapp 25 Prozent von 3,4 Milliarden im Jahr 2015 auf 4,2 Milliarden in 2019 an. Die Zahl der Übernachtungsgäste stieg um zwölf Prozent erhöht, die der Tagesgäste um rund 18 Prozent.

Katja Lauritzen, Geschäftsführerin des Ostsee-Holstein-Tourismus e. V. (OHT), freut sich über diese Entwicklung: „Mehr Gäste und mehr Ausgaben bedeuten auch mehr Einnahmen im Gastgewerbe, im Dienstleistungssektor und im Einzelhandel. Davon profitieren alle, auch die Einheimischen." So seien auch die Beschäftigungseffekte durch den Tourismus gestiegen: Die Zahl der Personen, die vom Tourismus leben, sei von 2015 bis 2019 um 7000 gestiegen. "Es ist ein Kompetenzbeweis, schon vor dem Trend zum Deutschlandurlaub in diesem Jahr, so gut zugelegt zu haben“, so Lauritzen.

Auffällig sei die Abnahme der Übernachtungen bei Privatvermietern von 3,81 Millionen auf 2,72 Millionen sowie die Zunahme auf Campingplätzen von 7,98 Millionen auf 8,48 Millionen. „Dieser Trend wird sich in diesem Jahr auf Grund der starken Nachfrage sehr wahrscheinlich weiter erhöhen“, sagt Katja Lauritzen.