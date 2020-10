Sylt: Corona in Bar in Westerland – Superspreader-Ereignis befürchtet

In einer Bar in Westerland auf Sylt hat ein zu dem Zeitpunkt unwissentlich Corona-Infizierte womöglich viele Gäste angesteckt. Die Kontaktlisten wurden dort offenbar nur unzureichend geführt.

Westerland. Steht Sylt ein großer Corona-Ausbruch bevor? Das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland sucht möglicherweise Hunderte Besucher einer Bar in Westerland, nachdem ein zu dem Zeitpunkt unwissentlich an Covid-19 erkrankter Mann diese besucht hatte. Es bestehe ein Gesundheitsrisiko für die möglichen Kontaktpersonen und alle Menschen, mit denen sie in den kommenden Tagen zu tun hätten, teilte der Kreis am Sonnabend mit.

Die Corona-Infektion des Mannes wurde am 7. Oktober gemeldet. Der Betroffene habe dabei auch Auskunft über seine privaten und beruflichen Kontakte der vergangenen Tage gegeben, sodass Mitarbeiter des Amts jene Kontakte informieren konnten. Der Mann erzählte aber auch, dass er in den Tagen vor seinem positiven Corona-Test das Lokal "American Bistro" an der Paulstraße 3 in Westerland besucht hatte, "in dem die bekannten AHA-Regeln seiner Erinnerung nach kaum beachtet wurden", heißt es weiter.

Corona in Bar in Westerland – Kontaktlisten fehlerhaft

Das Gesundheitsamt müsse nun ermitteln, wer welche Kontakte zu dem betroffenen Mann hat. Der Betreiber des Lokals habe nur unvollständige und größtenteils fehlerhafte Kontaktlisten vorgelegt. "Viele Gäste scheinen keine oder fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben gemacht zu haben." Möglicherweise seien manche auch von Lokal zu Lokal gezogen und haben sich nicht überall eingetragen.

Das Gesundheitsamt in Husum bittet nun alle Personen, die sich in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 2020 ab 23.30 Uhr im "American Bistro" aufgehalten haben, sich dringend zu melden. Die Hotline des Gesundheitsamtes sei am Wochenende von 10 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 0800-2006622 zu erreichen.

Bar-Besucher auf Sylt sollen sich melden

Alternativ können die korrekten Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, Uhrzeit des Besuchs) per E-Mail an corona-rueckfragen@nordfriesland.de gesandt werden. Das Gesundheitsamt werde sich am Sonntagnachmittag mit allen gemeldeten Kontakten in Verbindung setzen. Montags bis freitags sei die Hotline von 8 bis 16 Uhr besetzt.

"Diese Party könnte ein Superspreader-Ereignis werden", befürchtet Nina Rahder, die Leiterin des Fachbereiches Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen der Kreisverwaltung Nordfriesland. "Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle Beteiligten schnellstmöglich erreichen. Auf das Bußgeld, das alle Gäste zahlen müssten, die sich nicht ordentlich in die Listen eingetragen haben, verzichten wir. Uns ist es jetzt nur wichtig, die Ausbreitung des Virus zu stoppen."

Zu einem ähnlichen Vorfall war es Anfang September im Hamburger Schanzenviertel gekommen. Dort waren Mitarbeiter der Bar "Katze" an Covid-19 erkrankt, die Kontaktlisten mit den Gästedaten jedoch unvollständig. Das zuständige Gesundheitsamt konnte viele möglicherweise betroffene Besucher der Bar erst durch einen öffentlichen Aufruf ermitteln. Mindestens 13 weitere Menschen wurden angesteckt.

