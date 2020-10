Scharbeutz. Dieser Ort hat den Move hingelegt von verschlafen zu hipp – mit coolen Beach-Clubs, einer Wassermühle als Ferienresort und Sushi für Fortgeschrittene. Die Alternative zu Timmendorf wurde in kurzer Zeit so beliebt, dass im Sommer mehrfach die Strände gesperrt werden mussten. Wegen Beliebtheit geschlossen. Scharbeutz hat eine sehr engagierte ürgermeisterin und ein paar echte „Macher“, die dafür gesorgt haben, dass der Tourismus hier in die richtige Richtung gelenkt wurde: weg vom Ort für Windjackenträger hin zu einer Destination für Familien und Paare, die gerne mal einen Cocktail trinken und dazu Salsa am Strand hören (und außerhalb von Corona auch tanzen). Früher war hier im Winter Totentanz, jetzt können Sie auch in der Nachsaison ein paar nette Dinge erleben.

Der (Strand-)Spaziergang

Bei Sonnenaufgang startet man an der Seebrücke in Scharbeutz und geht immer am Wassersaum entlang Richtung Sierksdorf, die eigene Fitness bestimmt, wann genug ist. Wenn an klaren Tagen die Sonne über der Ostsee aufgeht und ein Glitzern auf die Wellen zaubert, kommt das fast unerträglich kitschig rüber. Perfekt für Verliebte eigentlich, doch die würden ja nie so früh das Bett verlassen. Lohnt sich aber, denn der Strand ist vor allem am frühen Morgen noch ruhig, nur vereinzelt trifft man andere still genießende Spaziergänger. Einen bewussteren, maritimeren Start in den Tag gibt es eigentlich kaum. Zurück kann man entweder wieder am Strand lang oder auf der schönen Promenade laufen, dort gibt es auch einige Bäcker, die ‚Coffee to go‘ anbieten.

Der Radweg verläuft zwischen den Dünen.

Foto: Klaus Bodig / HA

Das Kulturerlebnis

Eigentlich wären wir ja selbst gerne Künstler, aber das Talent hat natürlich nicht gereicht. Also schauen wir jemandem bei seiner Arbeit über die Schulter. Bei Michael Weigel ist das möglich. Der Künstler hat sein Atelier in Haffkrug in der sogenannten Burg, dem mediterranen Bau gegenüber der Seebrücke. Man kann den Meeresmaler bei der Arbeit beobachten und ein Bild erwerben. Sind die Türen des Ateliers geöffnet, sind Gäste auch an anderen Tagen willkommen. (Besuchstermin: 0170/489 36 95) Es sind teils sehr groß- und breitformatige Werke, die das Meer in seiner Vielfalt zeigen: Ozeane bei Sommerlicht und im Tiefblau der Nacht, gewaltige Winterstürme, faszinierende Wolkenformationen. Weigel hat über die Ästhetik der Natur promoviert; seine Malerei führte ihn auf Ausstellungsreisen nach St. Petersburg, Rejkjavik, Helsinki, Barcelona, Kopenhagen und in die USA.

Infos: www.weigel-art.com

Das perfekte Essen

So würde man sich ein Feriendomizil von Jackie Kennedy vorstellen. Es gibt viele gute Läden für einen Snack auf die Hand (zum Beispiel die Strand Crêperie!) und tolle Fischbuden (Fischköppe oder Gosch) in Scharbeutz, doch das Sushi im Restaurant Hamptons ist echt noch was anderes. Manche Hamburger fahren sonntags extra hierher, um hier eine Veggie-Deluxe-Roll zu essen. Oder sich auf eines der Daybeds an den Strand zu legen (sehr schnell ausgebucht) und dort Austern und eine Flasche Champagner zu konsumieren. Der Chef des Hauses Daniel Sourdeau nennt seinen Mix aus Restaurant, Café und Strandbar den „Place to be“ und sagt: „Die Lübecker Bucht ist nichts anderes als Ibiza. Nur in einem anderen Land.“

Infos: hamptons-scharbeutz.de

Das besondere Erlebnis

Sie wollten immer schon mal picknicken, hatten aber nie Lust, alle Sachen vorher zu schnippeln und dann den schweren Korb zu tragen? Dann bestellen Sie sich beim Grande Beach vorab online einen Picknickkorb für 29 Euro zum Strandkorb hinzu. Nicht nur bequem, auch irre lecker. Geht auch vegetarisch.

Wer sich lieber bewegen will, geht auf Naturwanderung mit einer Heilkräuter-Expertin. Iris Bein ist zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin und bringt einem alles über Nadelbäume, Baumharze und andere Schätze der Natur sowie den verantwortungsvollen Umgang mit ihnen bei. Plötzlich weiß man, warum Harze auch als die „Tränen der Bäume“ bezeichnet werden und wie aus ihnen Heilmittel entstehen, die in der Volksmedizin schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben.

Und dann sollte man unbedingt im Binnenland die Töpferei in Gleschendorf ansehen. Sie liegt in einem wunderschönen alten Bahnhofsgebäude, wo der Fahrkartenschalter einem großen Brennofen gewichen ist.

Die Übernachtung

Direkt am Strand liegt das modernste Hotel vor Ort mit Wellnessbereich, einer coolen Dachterrasse und Innenpool – das Bayside Hotel Scharbeutz. Gibt es ja nicht so häufig an der Ostsee. Außerdem Meerblick in den meisten Zimmern. Wer ein eigenes Häuschen und ein wenig „Norwegen“-Flair möchte, der ist im Ferienresort Gronenberger Mühle richtig.

Das Bayside Hotel liegt direkt am Strand.

Foto: dpa Picture-Alliance / Bildagentur-online/Ohde / picture alliance / Bildagentur-o

Die alte Wassermühle liegt ein wenig versteckt im Innenland, wurde liebevoll restauriert, bietet eine tolle Hofküche und eine Hausherrin, die alles und jeden kennt.

Infos: www.bayside.de; www.gronenberger-muehle.de

