Eckernförde. Seit April ist in der Eckernförder Bucht (Schleswig-Holstein) wieder ein Delfin zu sehen. Dort umkreist er oft stundenlang die Sperrgebietstonnen am Rande des Marinestützpunkts in der deutschen Ostsee und erfreut Spaziergänger mit seinen Sprüngen. Mittlerweile ist das Tier zu einem regelrechten Touristenmagnet geworden. Berichten zufolge sollen Urlauber und Einheimische in letzter Zeit häufiger versucht haben, mit dem Delfin zu schwimmen oder ihn sogar anzufassen.

Biologen warnen nun vor den Gefahren, die von direkten Begegnungen mit wildlebenden Tieren ausgehen können. Fabian Ritter, Meeresbiologe bei der Whale and Dolphin Conservation (WDC), erinnert erneut daran, Abstand zu Wildtieren zu halten. Für die Meeressäuger sei ein Kontakt zu Menschen mit viel Stress verbunden. Insbesondere geschwächte Tiere könnten dadurch sogar krank werden. Wichtig sei daher, dem Tier zu überlassen, ob eine Interaktion mit dem Menschen stattfinde oder nicht.

Delfin in Eckernförder Bucht: Biologen warnen vor Infektionsgefahr

Und auch für den Menschen kann eine Begegnung mit einem Wildtier durchaus nicht ungefährlich sein.

Lesen Sie auch:

Bei dem Delfin handelt es sich vermutlich um ein junges Männchen, ausgewachsene Exemplare dieser Art könnten eine Länge von bis zu zwei Metern erreichen und bis zu 200 Kilogramm schwer werden. Bei ruckartigen Bewegungen könnte der Meeressäuger einen ungeschützten Schwimmer durchaus verletzen.

Zudem weise das Tier auffällige Hautläsionen auf, die laut Experten auf einen schlechten Gesundheitszustand hindeuten. Daher bestehe sogar Infektionsgefahr für den Menschen, da der Delfin offenbar von Pilzen oder Bakterien besiedelt sei.