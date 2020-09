Sylt: Einbrecher stehlen Tresor voll Bargeld aus Restaurant

Die Kriminellen schlugen in der Nacht zum Sonntag eine Glastür des Restaurants ein und stahlen den Tresor. Polizei sucht Zeugen.

Westerland von oben: In ein Restaurant im bekanntesten Badeort Deutschlands drangen Diebe ein und stahlen einen Tresor voller Bargeld.

Westerland/Hamburg. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Restaurant in Westerland auf Sylt eingedrungen und haben einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sei die Tat gegen 4.30 Uhr passiert.

Die Kriminalpolizei Sylt bittet um Hilfe bei der Suche nach den Tätern: Wer im Umfeld des auf der Düne gelegenen Restaurants oder im Bereich Weststrand und Promenade verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 04651/70 470 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

