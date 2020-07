Phantombild: Ist das der Trickbetrüger aus Ostholstein?

Lübeck/Hamburg. Mit einem Phantombild suchen Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck einen mutmaßlichen Serien-Trickbetrüger. Der Mann hat nach einer Mitteilung vom Mittwoch am 7. Januar 2020 in Ahrensbök eine Rentnerin um Bargeld, Schmuck und Sparbücher gebracht.

Der Mann sei zwischen 13.15 und 13.30 Uhr an der Wohnung der "älteren und altersbedingt hilflosen Geschädigten" erschienen. Sein Trick: Er sagte, es gebe eine Baustelle, die zu Problemen in der Wasserversorgung führen könne. Es sollten die Wasserhähne aufgedreht werden, um zu sehen, ob das Wasser braun werde.

Dieses Phantombild zeigt einen mutmaßlichen Betrüger, der am 7. Januar 2020 einer älteren Dame in Ahrensbök Bargeld, Schmuck und Sparbücher entwendet haben soll.

Foto: Polizei Lübeck

Die Frau ließ den Mann in die Wohnung, wo er später in das Schlafzimmer ging und die Gegenstände sowie das Geld stahl. Der Mann ist laut Ermittlern verdächtig, weitere Taten begangen zu haben.

Seine Merkmale:

etwa 170 Zentimeter groß

45 bis 50 Jahre alt

unauffällige Statur

dunkle, kurze Haare

dunkle Jacke, Hemd mit Krawatte

kranzförmiger Bart

Hinweise zu dem offenbar akzentfrei Deutsch sprechenden Mann erbittet die Polizei in Neustadt: 04561- 615 0 oder per Mail an Neustadt.KPSt@polizei.landsh.de.

( HA/ryb )