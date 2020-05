St. Peter-Ording So ist ein Hotelaufenthalt unter Corona-Bedingungen

Auf dem Weg zum weitläufigen Strand in St. Peter-Ording müssen, wie üblich in der Corona-Krise, auch die Abstandsregeln beachtet werden. Auf der Badbrücke markieren Pfeile die Gehrichtung. Momentan herrscht Linksverkehr.

Endlich! Touristen dürfen wieder an die Nordsee reisen. Was eine Abendblatt-Reporterin bei einem Besuch in St. Peter-Ording erlebte.