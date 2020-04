Neumünster. Weil die Zwangsschließung wegen des Coronavirus für den Tierpark Neumünster existenzbedrohend ist, hat der Zoo Notpläne für das Schlachten seiner Tiere erarbeitet. Dort stehe auch, wer im Fall des Falles zuletzt auf die Schlachtbank kommt: Der 3,60 Meter große Eisbär „Vitus“, sagte Zoodirektorin Verena Caspari. Deutschlands größter Eisbär ist der Vater des berühmten Berliner Eisbären Knut, der im März 2011 im Alter von vier Jahren verstorben war.

Hintergrund ist, dass der Tierpark zurzeit keine Einnahmen durch Besucher hat und ausschließlich durch Spenden am Leben erhalten wird. „Wir sind ein Verein“, erklärte Caspari. „Wir bekommen keine städtischen Gelder, und alles, was wir bis dato an Landesgeldern beantragt haben, ist noch nicht eingetroffen bei uns. Wir überleben aktuell nur durch Spendengelder.“

Wegen Corona: Tierpark plant Notschlachtungen

Noch reicht das. „Doch wenn - und das ist wirklich der aller worst, worst case - wenn ich kein Geld mehr habe, Futter zu kaufen, oder wenn es passieren sollte, dass mein Futterlieferant aufgrund neuer Restriktionen nicht mehr liefern kann, dann würde ich Tiere schlachten, um andere Tiere zu füttern.“ Das wäre dann aber der allerletzte Schritt.

„Das ist gar nicht so spektakulär, wie es sich anhört“, sagte Zoodirektorin Caspari. Denn in bestimmten Fällen ein Tier zu töten sei sogar aus tierschutzrechtlichen Gründen vorgeschrieben. „Vorher könnte man natürlich auch versuchen, Tiere an andere Betriebe abzugeben. Das ist aber nicht mit allen Tieren so einfach.“

Coronakrise in Tierpark: Eisbär Vitus wird als Letztes auf die Schlachtbank kommen

Zum Beispiel Vitus, der Eisbär. Er zählt mit seinem Gewicht von ungefähr 700 Kilogramm zu den Größten seiner Art in Deutschland. „Wenn es hier ganz hart auf hart kommt, und der Tierpark aufgelöst werden müsste, kann ich den nicht einfach in eine Kiste stecken und woandershin transportieren.“

Verena Caspari, Direktorin des Tierparks Neumünster.

Foto: Carsten Rehder/dpa

So ein großes Tier kriege man nicht mal eben schnell bei einem Kollegen untergebracht. „Es ist kein Pony, das man auch mal in einen Eselstall stellen kann. Er ist ein großes Raubtier, für das man eine adäquate Anlage benötigt.“

Doch Caspari ist zuversichtlich, dass es nicht soweit kommen wird. Andere Tierparks hätten versprochen, den Neumünsteranern Fisch und Fleisch zukommen zu lassen, „wenn hier der allerschlimmste Fall eintreten würde“, sagte sie.

Lesen Sie auch:

Die Haus- und Nutztierpark „Arche Warder“ hat wegen der Cornakrise ebenfalls „große finanzielle Sorgen und Engpässe, aber so etwas ziehe ich zur Zeit nicht in Erwägung“, sagte Zoodirektor Kai Frölich.

Er habe für seine 1200 Tiere aus 83 Rassen einen Notfallplan erarbeitet, „so dass wir um solche Maßnahmen erst einmal herumkommen“. Auch im Westküstenpark in St. Peter-Ording und im Wildpark Eekholt gibt es den Angaben zufolge aktuell keine Pläne für Notschlachtungen.