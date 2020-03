Warder. Auf der A7 kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Grund war der missglückte Überholversuch eines PKW-Fahrers. Der 37 Jahre alte Mann hatte versucht, mit hoher Geschwindigkeit an einem LKW vorbei zu ziehen. Dies teilte die Polizeidirektion Neumünster mit.

Unfall verursacht lebensgefährliche Verletzungen

Der Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wird nun im Universitätsklinikum Kiel behandelt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Parkplatz Ohe, zwischen den Anschlussstellen Warder und Rendsburger Kreuz.

Die BAB 7 war in Fahrtrichtung Norden von 05:30 Uhr an voll gesperrt, zeitweise betrug der Rückstau an der Unfallstelle 10 km. Seit etwa 8:20 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei.