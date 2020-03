Dannewerk. Am Sonntagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, ist es im Rheider Weg bei Dannewerk an der A7-Anschlussstelle Jagel zu einem schweren Unfall gekommen. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden der 21-Jährige Fahrer und seine 23-Jährige Beifahrerin tödlich verletzt. Das einjährige Kind der Beifahrerin und der Fahrer des anderen beteiligten Pkw wurden ebenfalls schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei ist der 46 Jahre alte Fahrer eines 3er BMW von der Anschluss-Stelle Jagel kommend auf den Rheider Weg in Richtung Dannewerk gefahren, als er aus bisher ungeklärten Ursachen frontal mit einem ihm entgegenkommenden 5er BMW zusammenstieß. Der Fahrer und die Beifahrerin dieses Fahrzeugs seien noch am Unfallort verstorben.

Nach tödlichem Frontalzusammenstoß: Kleinkind wird in Uniklinik geflogen

Das einjährige Kind der Beifahrerin habe eine schwere Beinverletzung erlitten und sei per Hubschrauber in das Uniklinik nach Kiel geflogen worden. Der Fahrer des 3er BMW wurde laut Polizeiinformationen in das Heliosklinikum nach Schleswig gebracht.

Die Fahrbahn musste bis 18.20 Uhr gesperrt werden.