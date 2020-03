Arnis. Es ist Sonntagvormittag. Marina Brügge sitzt vor einem riesigen Wandkalender und trägt Termine ein. „Man muss die Zeit ja sinnvoll nutzen“, sagt sie. Ein bisschen kalt ist es an diesem Morgen in ihrem Amtszimmer. Normalerweise sitzt sie um diese Zeit ja auch nicht hier. Aber was ist schon normal in dem Leben der jungen Frau. Denn Marina Brügge ist seit gut einem halben Jahr Bürgermeisterin von Arnis, der kleinsten Stadt Deutschlands. Der malerische Ort an der Schlei hat nicht einmal 300 Einwohner.

Bürgermeisterin von Arnis – der Job ist ein Ehrenamt

Bürgermeisterin eines so kleinen Örtchens zu sein, natürlich im Ehrenamt, ist damit allein schon einmal ungewöhnlich. Noch viel ungewöhnlicher ist aber der Weg der jungen Frau in das Rathaus an der Langen Straße. In die Politik wollte die zweifache Mutter nämlich eigentlich gar nicht. „Die Befindlichkeiten in den Parteien finde ich fürchterlich“, sagt sie. Außerdem hatte sie genug zu tun mit ihrer kleinen Familie und der Arbeit beim Jugendamt in Schleswig.

Doch seit sie mit ihrem Mann Jan 2016 in den kleinen Ort gezogen war, habe sie sich zunehmend dafür interessiert, was hier passierte. „Also bin ich hin und wieder zu den Sitzungen der Stadtvertreter gegangen.“ Irgendwann habe sie festgestellt: Wenn man mitgestalten will, muss man auch bereit sein, sich dort zu engagieren. Das Besondere in Arnis: Seit Jahren wird die Stadt vom SSW (Südschleswigscher Wählerverband) und von der BFA (Bürger für Arnis) regiert. Die klassischen Parteien gibt es hier nicht.

Deutschlands kleinste Stadt Arnis – hier der Fähranleger – liegt wunderschön an der Schlei. Marina Brügge ist zur Überraschung vieler zur Bürgermeisterin gewählt worden.

Plötzlich Stadtvertreterin der kleinsten Stadt Deutschlands

Und der SSW suchte dringend neue Mitstreiter. „Also hat man mich angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, dort mitzumachen. Marina Brügge, die genau weiß, was sie will, antwortete direkt: „Ich habe keine dänischen Wurzeln, kann nicht Dänisch sprechen, und will in naher Zukunft auch nicht Dänisch lernen.“ Kein Problem, war die Antwort. Also trat die 31-Jährige ein – und an. Eigentlich erst einmal, um sich höchstens zur Wahl als Stadtvertreterin zu stellen. An das Bürgermeisteramt habe sie nicht im Entferntesten gedacht. Wie sollte sie auch, ihre kleine Tochter war da gerade unterwegs.

Die studierte Soziologin wurde bei der Kommunalwahl 2018 in die Stadtvertretung gewählt und begann zusammen mit acht Kollegen, sich für die Belange von Arnis einzusetzen, unter anderem mit der Bürgerinitiative „Schleimünde retten“. „Das war ein unglaublicher Berg an neuen Themen. Wer kennt sich schon mit Details zu Themen wie Abwasser, Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Müll oder dem Parken aus.“ Bürgermeister blieb weiterhin Bernd Kugler, zumindest für ein Jahr. Doch der eröffnete seinen Stadtvertreterkollegen im vergangenen Frühjahr, dass er sein Amt zur Verfügung stellen wolle. „Wir waren alle überrascht“, sagt Marina Brügge noch heute. Schließlich seien sieben Männer und Frauen in dem Team absolute Anfänger gewesen. „Und nun mussten wir uns in kürzester Zeit auf einen neuen Bürgermeister einigen.“

Eigentlich gibt es in Arnis ein Bürgermeister-Team

Die junge Frau erinnert sich noch zu gut an die Gespräche, die nun folgten. „Keiner aus der Runde konnte sich vorstellen, das Amt zu übernehmen.“ Am Ende war eigentlich nur noch sie selbst übrig. Dabei hatte sie auch bereits signalisiert, dass sie es wirklich nicht schaffe. „Ich hatte ja schließlich gerade ein Kind bekommen und zu Hause noch unseren gut drei Jahre alten Sohn zu versorgen.“ Doch die Kollegen ließen nicht locker. „Klar war, wenn wir niemanden finden, dann wird Arnis unter die Verwaltung von Kappeln gestellt“, so Brügge. Und das hätten alle natürlich unbedingt verhindern wollen. Die kleine Stadt lebt ihre Unabhängigkeit mit großem Stolz.

Marina Brügge diskutierte zu Hause alle Optionen durch. Und beschloss: „Ich mache es, aber zu meinen Bedingungen.“ Dazu gehört, dass sie bis heute kaum repräsentative Aufgaben übernimmt. „Ich habe einfach wirklich nicht die Zeit, jeden runden Geburtstag hier im Ort zu begehen. Auch wenn es mir wirklich leid tut für diese schönen Traditionen.“

Teamwork mit Kollegen und Familie für Normalität

Außerdem forderte sie ihre Kollegen auf, sie zu unterstützen. „Ich kann mich nicht alleine in alle Themen einarbeiten. Wir müssen alle ein bisschen mehr tun.“ Da passiere es jetzt immer wieder, dass sie E-Mails an die Kollegen aus der Stadtvertretung weiterleite, mit der Bitte, dass sich jemand anders kümmere. „Aber es läuft wirklich gut in dem Team“, sagt Brügge, wenn sie nach einem halben Jahr eine erste kleine Bilanz zieht. Jeder in der Vertretung habe heute ein festes Aufgaben­gebiet, um das er sich kümmere. Sie selbst versuche, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. „Alle Beteiligten haben den Willen und die Bereitschaft, dass wir das hinkriegen. Und das ist wirklich toll.“

Erschwerend kommt nun seit einigen Wochen hinzu, dass Marina Brügge wieder angefangen hat zu arbeiten. Sie koordiniert halbtags im Jugendamt in Schleswig die Frühen Hilfen, bei der junge Familien unterstützt werden. „Das ist im Moment einfach wirklich viel.“ Ihr Mann, Inhaber einer aufstrebenden Werft in Arnis, unterstütze sie, wo er könne. „Aber wir müssen schauen, wie sich das alles einpendelt.“ Marina Brügge hofft, dass in den kommenden Monaten Stück für Stück ein wenig Normalität in den Familienalltag einkehrt. Und auch die Kinder mit der vielen Arbeit ihrer Mama nicht überfordert werden. „Klar ist, wenn es nicht geht, dann muss ich die Reißleine ziehen“, sagt sie bestimmt. Ihre Familie ginge ihr über alles. Um schnell anzufügen: „Aber ich bin niemand, der gerne aufgibt.“