Oldenburg (Holst). Ein Autofahrer ist am Dienstagmittag seitlich in einen Zug der Deutschen Bahn gefahren. Der Vorfall ereignete sich am Bahnübergang zwischen Neustadt (Schleswig-Holstein) und Puttgarden, so Bahn-Sprecherin Sabine Brunkhorst gegenüber dem Abendblatt.

Wie die Bundespolizei mitteilte, verletzte sich der Fahrer dabei leicht. Lokführer und Fahrgästen gehe es gut, heißt es in einem ersten Tweet. Weitere Angaben zu verletzten Personen konnte die Polizei jedoch noch nicht machen.

Bahnstrecke 1100 Bahnkm 50,9.

PKW seitlich gegen Zug gefahren.

Angaben zu Personenschäden können wir noch nicht machen. Strecke vollgesperrt. Rettungskräfte im Einsatz.

*MH pic.twitter.com/qD8pDQgj4G — Bundespolizei Küste (@bpol_kueste) March 3, 2020

Der Regionalverkehr der Deutschen Bahn wurde vorübergehend eingestellt, daher kam es zwischen Lübeck Hauptbahnhof und Puttgarden zu Verspätungen und Teilausfällen. Vorrangig waren Fahrten des RB85. Die Bundespolizei gab die Strecke wurde laut Bundespolizei um 13.15 Uhr wieder freigegeben.