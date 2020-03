Itzehoe. Eine Autofahrerin hat einem Motorradfahrer am Sonnabendnachmittag in Itzehoe die Vorfahrt genommen. Der 18-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, so die Polizei. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt 2400 Euro.

Während des Unfalls war die Ampelanlage an der Kreuzung Grunerstraße/Adolf-Rohe-Straße ausgeschaltet. Der Motorradfahrer wollte aus der Grunerstraße rechts in die Timm-Kröger-Straße abbiegen. Dabei überraschte ihn der Pkw der 83-Jährigen, die ohne den 18-Jährigen zu bemerken, ebenfalls geradeaus in die Timm-Kröger-Straße fuhr und mit ihm kollidierte.