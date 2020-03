Elmshorn. Ein 48-jähriger Mann ist in Elmshorn gegen eine Betonwand gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer eines Klein-Lkw habe allein im Auto gesessen, als er in der Nacht zu Montag gegen die Wand gefahren sei, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Der 48-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache für den Unfall sei zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen.