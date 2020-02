Henstedt-Ulzburg. Polizei und Feuerwehr haben am Mittwoch das City-Center in Henstedt-Ulzburg (CCU) evakuiert. Wegen eines Feuers in der Tiefgarage mussten Kunden und Verkäufer das Gebäude räumen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus drei Rettungswagen und ein Notarzt waren außerdem im Einsatz. Das Feuer war offenbar ausgebrochen, als ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache in der Tiefgarage die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Das Auto war gegen zwei Wände geprallt und begann zu brennen, so dass die automatische Sprinkleranlage ausgelöst wurde. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gefahren. Die Sperrung des CCU dauerte mehr als eine Stunde. Wegen des Einsatzes stand die Tiefgarage zeitweise unter Wasser, das sich mit Öl, Benzin und Brandresten vermischte.