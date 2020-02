Kiel. Ein zweitägiger Warnstreik beginnt am Montag am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Die Gewerkschaft Verdi will mit der Aktion den Druck in einem Konflikt um Entlastungen der Pflegekräfte in den Kliniken in Kiel und Lübeck erhöhen. Verdi zufolge soll sich der Warnstreik auf alle Bereiche des Klinikums auswirken. Betroffen sei auch das Zentrum für integrative Psychiatrie.

Verdi verlangt deutlich mehr Pflegepersonal. Das Klinikum hat angeboten, 182 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Aus Verdi-Sicht werden 420 Mitarbeiter mehr benötigt, um eine angemessene Pflege zu gewährleisten. Laut UKSH sind im Klinikum insgesamt rund 3300 Pflegekräfte beschäftigt. Das Klinikum hat auf die Ankündigung des Warnstreiks mit Unverständnis reagiert. Die Gewerkschaft habe unsystematisch Personalwünsche vorgetragen, sagte ein Sprecher.

Die sechste Verhandlungsrunde in dem Tarifstreit ist für diesen Donnerstag und nächsten Montag angesetzt. Verdi hat in den Mittelpunkt die Forderung nach deutlich mehr Pflegepersonal gestellt. Die Mitarbeiter seien völlig überlastet.