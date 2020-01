Hamburg. Tragischer Unfall in Schleswig-Holstein: Ein Schäfer einer Schafherde ist am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr von einer Regionalbahn tödlich verletzt worden, als er einige seiner Schafe von den Bahngleisen nördlich von Wilster holen wollte. Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Sylt wurde zwischen Itzehoe und Heide eingestellt, wie ein Sprecher der Bundespolizei dem Hamburger Abendblatt sagte.

Diese Sperrung der Strecke hielt auch am Mittag noch an. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht klar. Ob der Schäfer den Zug nicht hörte oder sich noch zu retten versuchte, ist unklar.

In dem Zug saßen 117 Reisende, die von der Feuerwehr betreut werden. Der Lokführer erlitt einen Schock und konnte nicht weiterarbeiten. Der Zug soll in den kommenden Stunden zurückgesetzt und die Strecke wieder freigegeben werden. Wann das geschehen kann, ist nach Angaben der Bundespolizei noch nicht abzuschätzen. Die Ermittlungen vor Ort dauern an.

