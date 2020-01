Kiel. In einer Filiale der Commerzbank in Kiel hat es am frühen Dienstagmorgen gegen 4.35 Uhr eine Explosion gegeben. Dabei zersprangen Fensterscheiben, wie ein Polizeisprecher sagte. Zu den Hintergünden machte die Polizei auf Nachfrage zunächst keine Angaben.

Laut Kieler Nachrichten wehten die Vorhänge aus den Fenster, Glasscherben verteilten sich auf dem Gehweg an der Eckernförder Straße und dem Arndtplatz. Über dem Gebiet kreiste zeitweise ein Polzeihubschrauber.