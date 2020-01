Eutin. Das ungeklärte Verschwinden einer in einer Betreuungseinrichtung in Eutin lebenden Frau im Sommer 2018 ist am 15. Januar (20.15 Uhr) erneut Thema in der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Trotz intensiver Suche sei die 47-Jährige nicht gefunden worden, teilte die Lübecker Polizei am Dienstag mit. Ein erster Aufruf in der ZDF-Sendung im August 2018 hatte einige Hinweise auf den vermeintlichen Aufenthaltsort der Frau gegeben, die aber nicht zum Erfolg führten.

Die 47-Jährige wird seit dem 27. Juli 2018 vermisst

Die 47-Jährige wird seit dem 27. Juli 2018 vermisst. Sie war an dem Morgen mit dem Bus auf dem Weg zu ihren Eltern nach Grömitz (Kreis Ostholstein). In Neustadt musste sie in einen anderen Bus umsteigen, hatten aber weder genug Bargeld noch ihren Schwerbehindertenausweis dabei, der ihr eine kostenfreie Mitfahrt ermöglicht hätte. Der Busfahrer lehnte es ab, sie mitzunehmen.

Die 1,71 Meter große Frau hat kurze, grau-blonde Haare, trug zuletzt ein schwarzes T-Shirt, Shorts und hatte möglicherweise einen Strohhut auf. Außerdem hatte sie eine gelb-weiß-gestreifte Handtasche der Marke „Sansibar“ sowie eine blau-weiß-gestreifte Tragetasche mit dem Aufdruck „sun ozon“ dabei.