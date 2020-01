Timmendorfer Strand. Traurige Gewissheit in Timmendorf: Bei dem Toten, der am Sonntagmorgen am Stand gefunden wurde, handelt es sich nach Abendblatt-Informationen um Thomas Vogel, Pastor der Gemeinde an der Ostsee.

Spaziergänger hatten den leblosen Körper gegen 8.30 Uhr an der Wasserkante gefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Ein Arzt stellte kurz darauf einen natürlichen Tod fest. Weil auch die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen hat, holte ein Bestatter den Leichnam ab. Der Pastor der Gemeinde Timmendorfer Strand war bekannt dafür, morgens in der Ostsee schwimmen zu gehen.

Der 65 Jahre alte Geistliche plante, am 30. April dieses Jahres in den Ruhestand zu gehen.