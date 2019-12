Neumünster. Ein Polizist ist in Neumünster während eines Einsatzes von einem davon galoppierenden Pferd mitgeschleift und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Unfall passierte gegen 23 Uhr am Mittwochabend. Die Beamten waren in die Wasbeker Straße gerufen worden, weil dort ein Pferd auf der Straße frei herumlaufen sollte. Laut Zeugenaussagen war das Tier Richtung Autobahn unterwegs, so dass Gefahr in Verzug war. Einem Beamten gelang es schließlich vor Ort, das Pferd einzufangen. Es riss sich aber wieder los. Dabei verfing sich das Halteseil am Bein des Beamten. Der Mann stürzte und wurde vom davon galoppierenden Pferd mitgeschleift.

Der Polizist konnte sich schließlich befreien. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus und ist zurzeit dienstunfähig. Weitere Einsatzkräft konnten das Pferd am Ende einfangen und zurück zur Weide führen.