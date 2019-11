Kiel. Landwirte aus Schleswig-Holstein möchten auch in Berlin gegen das Agrarpaket der Bundesregierung demonstrieren und planen eine Sternfahrt durch den Norden Richtung Berlin. Zwar ist die Treckerdemo durch die Hauptstadt am Dienstag, 26. November, geplant, wegen der langen Anreise starten Landwirte im Norden ihre Sternfahrt einen Tag früher.

Die Polizei rechnet dabei mit rund 1100 Teilnehmern und 600 landwirtschaftlichen Fahrzeugen, die am Montag durch Schleswig-Holstein rollen werden. Der erste Konvoi startet bereits um 9 Uhr in Schuby, der letzte um 23 Uhr in Hamberge.

Die Sternfahrten im Überblick:

9 Uhr, 240 Teilnehmer: Schuby → Ratzeburg → Perleberg → Berlin

10.30 Uhr, 500 Teilnehmer: Nützen → Ratzeburg → Perleberg → Berlin

23 Uhr, 400 Teilnehmer: Hamberge → Perleberg → Berlin

Die beiden Konvois, die am Vormittag starten, treffen in Ratzeburg aufeinander und fahren am Nachmittag zusammen Richtung Berlin. "Aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und der Kolonnenbildung ist auf den betroffenen Strecken mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen", sagt ein Sprecher der Landespolizei und fügt hinzu, dass die Konvois von der Polizei begleitet werden.

Die Beamten raten Autofahrern, die Konvoi-Strecken an diesem Tag zu meiden. Den genauen Routenverlauf sehen Sie hier.

In Berlin rechnen die Beamten mit rund 5000 Teilnehmern. Genauso viele demonstrierten vor gut einer Woche in Hamburg. Am 14. November brachten Landwirte mit rund 3500 Traktoren den Verkehr in der Hamburger Innenstadt zeitweise zum Erliegen.

