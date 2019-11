Wedel. Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen in Wedel, Hamburg, Halstenbek und Beldorf hat die Polizei mehrere mutmaßliche Drogenhändler aufgegriffen. Eine Nachbarin hatte zuvor Cannabisgeruch im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Wedel wahrgenommen und die Polizei informiert, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte.

Die Drogenfahnder durchsuchten daraufhin am Mittwoch die Wohnung eines 21-Jährigen, der nach Polizeiangaben „ein Zimmer seiner Wohnung komplett für den Anbau von Cannabispflanzen umgebaut hatte“. Bei den Durchsuchungen der fünf Wohnungen möglicher Mittäter im Alter von 20 bis 30 Jahren seien unter anderem mehrere Kilo Cannabis sowie ein scharfer Revolver und mehrere Schreckschusspistolen beschlagnahmt worden.