Westerland. Für Besucher der Insel Sylt wird der November ein besonderer Monat: Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) hat ihm bereits das Etikett „mit Ansage katastrophal“ gegeben. Katastrophal deshalb, weil auf der Bahnlinie, Sylts Hauptverbindung zur Außenwelt, gebaut wird. Mit Ansage deshalb, weil der Busersatzverkehr zwischen Niebüll und Klanxbüll nicht annähernd so leistungsfähig sein kann wie die Bahn. Der Autotransport wird von Montagabend bis Freitagmorgen eingestellt. Wie kommen Pendler und Gäste also auf die Insel, mit welchem Zeitbedarf müssen sie rechnen?

Darauf kann es nur eine zweigeteilte Antwort geben – und ein genaues Studium der Fahrpläne. Wer mit dem Auto auf die Insel will, der sollte sich genau überlegen, an welchem Wochentag er das tun möchte. Denn dienstags, mittwochs und donnerstags ist der Transport per Bahn über den Damm nicht möglich.

Zweite Fähre für den Weg über Rø­mø

Der einzige Weg auf die Insel führt über die dänische Halbinsel Rø­mø. Die Reederei, die zwischen Havneby und List auf Sylt verkehrt, hat extra eine zweite Fähre besorgt, um mehr Fahrzeuge zu transportieren. Sie wird erstmals am kommenden Dienstag zum Einsatz kommen. Das Fährticket kostet 50,40 Euro (einfache Fahrt, Auto bis zu sechs Meter Länge inklusive Personen).

Für Hin- und Rückfahrt an verschiedenen Tagen werden insgesamt 83 Euro fällig. Wer von Freitag bis Montag auf die Insel will, kann sich der bekannten Autozüge bedienen.

Fahrten zwischen Niebüll und Westerland 30 Minuten länger

Wer ohne Auto auf die Insel will, sollte für die Bahnfahrt mehr Zeit als üblich einrechnen. Schon am kommenden Montag beginnen die Behinderungen. Einige Züge fallen ganz aus, andere teilweise. Bis kommenden Mittwoch gibt es nicht nur zwischen Klanxbüll und Niebüll, sondern auch zwischen Keitum und Westerland einen Busersatzverkehr. Die Fahrzeiten zwischen Niebüll und Westerland werden sich um eine halbe Stunde verlängern. Die Ersatzfahrpläne sind im Internet einzusehen unter www.bauinfos.deutschebahn.com.

Erst ab Freitag, 29. November, werden die Züge wieder wie gewohnt verkehren. Für die Kunden dürfte der November also tatsächlich mühevoll werden. Die Pünktlichkeitsquote auf der Strecke Hamburg–Westerland wird weiter sinken. In der dritten Oktoberwoche war dieser Wert ohnehin schon auf unter 60 Prozent gefallen.