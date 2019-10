Wedel/Hamburg. Im Hamburger Umland hat es am Montagabend erneut eine Demonstration gegen rechte Gewalt und Rassismus von rechts gegeben. Einen Tag nach der Landtagswahl in Thüringen, bei der die rechtsgerichtete AfD mit ihrem Spitzenmann Björn Höcke ein Viertel aller Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte, gingen in Wedel nach Polizeiangaben rund 120 Menschen auf die Straße.

Dieser Protestzug scheint nicht nur eine Reaktion auf Thüringen zu sein. Zuletzt waren Menschen auch in Sülfeld und andernorts in Schleswig-Holstein an der Landesgrenze zu Hamburg zu Protestmärschen losgezogen. Aggressives Verhalten und Gewalttaten von Rechtsextremisten in Sülfeld und Bad Segeberg hatten die Bürger und die Politik im Norden alarmiert.

Wedeler demonstrierten friedlich gegen rechts

In Wedel hatten nach Polizeiangaben mehrere Vereinigungen gegen Rechtsradikalismus zu der Demo aufgerufen. Ihr Motto lautete „Das Schweigen brechen - Rassismus und rechten Terror bekämpfen“.

Die Demonstranten versammelten sich auf dem Rathausplatz und zogen zur Doppeleiche und über die Rudolf-Breitscheid-Straße und die B 431 zurück Richtung Bahnhof. Die Beamten, die den Protestzug begleitet hatten, verzeichneten keine besondere Vorkommnisse.