Brunsbüttel. In Brunsbüttel soll ein großindustrielles Projekt zur Herstellung synthetischer Gase entstehen. Ein Konsortium von Arge Netz, MAN Energy Solutions und Vattenfall hat dazu das Projekt „HySynGas“ auf den Weg gebracht. Die Anlage soll mit regionalem Strom aus erneuerbaren Energien grünen Wasserstoff und synthetisches Gas herstellen, um damit zum Beispiel Busse, Lkw und Schiffe anzutreiben sowie beim Einsatz in Gaskraftwerken und in der Industrie klimaschädliche CO-Emissionen zu verringern. „Wir sind der Überzeugung, dass der Industriepark Brunsbüttel die besten Voraussetzungen für einen Power-to-Gas Hub in Norddeutschland bietet“, sagte Björn Spiegel von der Arge Netz.

„Die Region bietet eine der höchsten Windeinspeisungen aus On- und Offshore in ganz Europa. Zugleich haben wir im größten Industriegebiet in Schleswig-Holstein viele Nachfrager nach grünen Gasen und auch Abnahmemöglichkeiten für grünen Sauerstoff und Abwärme aus dem Prozess.“

"Wir wollen in Schleswig-Holstein die technologische Führungsposition im Bereich Power-to-Gas absichern und weiter ausbauen. Erneuerbare Energien sind schon heute in der Region in großen Mengen verfügbar", sagt Stephan Frense, Geschäftsführer der Erneuerbaren-Unternehmensgruppe ARGE Netz. Dabei gelte es, den Nutzungsgrad erneuerbarer Energien zu erhöhen sowie den Ausstoß des klimaschädlichen CO durch die Nutzung regenerativ erzeugter Gase vor allem für Busse des ÖPNV und schwere Lkw sowie auch im Schiffsverkehr, bei Gaskraftwerken und in der Industrie zu verringern.

„Wir wollen den Grundstein für die nächste Stufe der Energiewende mit industrieller Wertschöpfung und Klimainnovationen vor Ort legen. Die Technik ist einsatzreif, und die Unternehmen wollen in die grüne Energiezukunft investieren“, sagt Oliver Weinmann, Geschäftsführer der Vattenfall Europe Innovation GmbH.

Für die Umsetzung der Pläne müssten rund 130 Millionen Euro investiert werden.