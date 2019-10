Kiel/Hamburg.

Am Donnerstagvormittag ist am Kieler Rathaus eine Bombendrohung per E-Mail eingegangen. Dies berichten die "Kieler Nachrichten". Mitarbeiter verließen das Gebäude, Termine wurden vorerst abgesagt.

Die Polizei durchsuchte das Gebäude und sicherte den Bereich um das Rathaus ab. Auch Spürhunde waren im Einsatz. Am Mittag gab die Polizei schließlich Entwarnung.

Erst am Dienstagmorgen hatten Unbekannte damit gedroht, Bomben in den Rathäusern von Köln und Bremen zu zünden. Diese waren jedoch von der Polizei als nicht ernsthaft eingestuft worden.