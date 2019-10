Mann rastet bei Fahrkartenkontrolle aus – Zeugen gesucht

Der Mann pöbelte den Zugbegleiter an, schlug ihn zu Boden und trat ihm in den Rücken. In Kiel blockierte jemand einen Zug.

Bad Segeberg. Als der Fahrkartenkontrolleur kam, sah ein Mann rot. Am Freitagabend um 21 Uhr wollte ein Zugbegleiter im Regionalexpress Neumünster–Bad Oldesloe in Bad Segeberg die Fahrausweise überprüfen. Als er einen Mann darauf ansprach, sprang dieser von seinem Sitz hoch, fing an zu pöbeln und schubste den Bahnmitarbeiter, so dass dieser zu Boden fiel. Dann trat er ihm mehrmals in den Rücken und entriss ihm das Gerät für die Fahrkartenkontrolle, das ungefähr 2000 Euro wert ist. Anschließend sprang er aus dem Zug und flüchtete in Richtung Deichmann-Parkplatz.

Der Zugbegleiter klagte zwar über Rückenschmerzen, lehnte aber ärztliche Hilfe ab. Die Bundespolizei ließ für etwa eine Stunde die Gleise sperren. Ihre Kollegen von der Landespolizei starteten sofort eine Fahndung, allerdings blieben alle Maßnahmen ohne Erfolg. Die Strecke wurde nach knapp einer Stunde wieder freigegeben.

Mann sieht bei Fahrkartenkontrolle rot: Polizei sucht Zeugen

Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Nach der Beschreibung des Zugbegleiters und weiterer Zeugen ist der Gesuchte circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hat einen Oberlippenbart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Kapuzenjacke und Jeans. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Bad Segeberg zu wenden oder an die Bundespolizeiinspektion Kiel unter 0431/980 71-0.

In Kiel setzte sich ein Mann auf die Gleise

Auch in Kiel hielt ein renitenter Mann die Bundespolizei auf Trab. Am Sonntagabend gegen 20 Uhr rief ein Zugführer die Bundespolizei, weil seit ungefähr 10 Minuten ein Mann auf den Gleisen vor seinem Zug saß. Trotz mehrfachen Ansprechens machte der Mann keine Anstalten, seine Position zu verlassen. Als die Bundespolizisten den 30-Jährigen Iraker von den Gleisen entfernen wollten, versuchte er, seine Beine an der Bahnsteigkante zu verkeilen. Trotzdem gelang es den Beamten, ihn wegzutragen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,65 Promille.

Warum der Mann den Zug nach Husum blockierte, blieb sein Geheimnis. Jetzt muss er sich allerdings wegen Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubten Aufenthaltes ohne Aufenthaltstitel verantworten.

( cw )