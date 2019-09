Kiel. Auf der Kieler Förde hat am Donnerstag eine Drohne ein französisches Marineschiff umkreist. Das Fluggerät sei am Morgen gegen 8 Uhr plötzlich aufgetaucht, als das Schiff gerade in die Förde fuhr, teilte die Polizei mit. Da die Besatzung schnell feststellte, dass es für die Aktion mit der Drohne keine Erlaubnis gab, habe die Crew schon Maßnahmen gegen das Gerät eingeleitet. Auch ein Abschuss der Drohne wäre möglich gewesen. Das habe der bisher unbekannte Pilot wohl bemerkt und seine Drohne in Richtung Laboe zurückgezogen. Jetzt versucht die Polizei, den Besitzer der Drohne zu ermitteln.

Die Wasserschutzpolizei Kiel wies darauf hin, dass die Kieler Förde als Bundeswasserstraße nur mit Genehmigung mit einer Drohne überflogen werden darf. Zudem stelle ein Marineschiff immer auch ein militärisches Sperrgebiet dar, das weder überflogen noch gefilmt werden darf. Genehmigungen zum Überfliegen der Förde erteilen die Luftfahrtbehörde des Landes Schleswig-Holstein oder das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Lübeck.