Schafstedt. Eine Autofahrerin ist am Dienstagmorgen in Schafstedt (Kreis Dithmarschen) bei einem schweren Verkehrsunfall in ihrem Auto verbrannt und gestorben. Die 33-Jährige sei in Fahrtrichtung Albersdorf nach rechts von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit.

Das Auto habe sofort Feuer gefangen und sei komplett in Flammen aufgegangen. Die Frau konnte sich nicht mehr aus ihrem Wagen befreien. Die Unfallursache war zunächst unklar.