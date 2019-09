K 80: Motorradfahrerin (24) stirbt nach Kollision mit Audi

Die junge Frau wollte an der Anschlussstelle Schönningstedt von der Kreisstraße abbiegen und verlor die Kontrolle über ihre Maschine

Am Sonntag kam es auf der K 80 bei Reinbek (Symbolfoto) zu einem tödlichen Unfall.

Schönningstedt. Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Sonntag gegen 15.10 Uhr auf der Kreisstraße 80 bei Reinbek gekommen. An der Anschlussstelle Schönningstedt ist eine 24 Jahre alte Motorradfahrerin mit einem Audi kollidiert. Dabei wurde die junge Frau auf die Straße geschleudert. Trotz rascher Versorgung durch Ersthelfer verstarb die Motorradfahrerin noch an der Unfallstelle.