Dithmarschen . In der Innenstadt von Marne (Kreis Dithmarschen) ist am Montag ein Feuer in einem Juweliergeschäft ausgebrochen. Sechs Feuerwehren waren im Löscheinsatz, wie die Polizei berichtete. Die enge Bebauung, eine starke Rauchentwicklung und die sowieso schon hohen Außentemperaturen machten den Einsatzkräften zu schaffen.

220 Feuerwehrleute waren im Einsatz und bekämpften die Flammen unter einem massiven Atemschutzeinsatz. „Wir mussten versuchen ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern.“, sagte Nils Petersen, der Einsatzleiter und Wehrführer der Marner Feuerwehr. Auch mehrere Hubfahrzeuge rückten zum Brandort an.

Brandursache ist noch unklar

Gegen 20:00 Uhr konnte durch die Einsatzleitung die Meldung ''Feuer aus'' gegeben werden.„Wir können sagen, dass wir den Brand im Griff haben“, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch einige Stunden hin. Die Ursache war zunächst unklar.