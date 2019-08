Rendsburg. Die Autobahn 7 ist am Montag wegen eines Unfalls zwischen Rendsburg und Owschlag in Richtung Süden voll gesperrt worden. Wie die Feuerwehr berichtete, war ein mit Asphalt beladener Lastwagen am Morgen gegen 8.15 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Mittelleitplanke geprallt und anschließend umgekippt.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war vor Ort. Für die Zeit der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/ Büdelsdorf in Richtung Süden voll gesperrt werden.