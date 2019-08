Albersdorf/Kappeln. Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in Schleswig-Holstein sind am Freitagabend insgesamt zwei Menschen getötet sowie sieben weitere verletzt worden.

In Albersdorf (Kreis Dithmarschen) kam ein älteres Ehepaar ums Leben. Der 79 Jahre alte Mann sei gegen 17.15 Uhr mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen Linienbus geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabendmorgen.

Der Mann und seine 84 Jahre alte Frau waren demnach sofort tot. Im Bus habe nur der Fahrer gesessen. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Betrunkene Fahranfängerin verursacht Unfall

In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) verursachte eine 18 jahre alte Autofahrerin betrunken einen Unfall mit sieben Verletzten. Zwei Menschen seien schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabendmorgen.

Die Fahranfängerin sei auf ein vor ihr fahrendes Auto aufgefahren. Wie viel Promille sie hatte, war zunächst nicht bekannt. Die junge Frau hatte zwei Beifahrer an Bord, im anderen Auto saßen vier Menschen.