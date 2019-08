Lübeck. Die Schreie müssen furchterregend geklungen haben: Eine Lübeckerin hat am Donnerstagnachmittag die Polizei alarmiert, weil sie aus einer Nachbarwohnung laute Geräusche hörte. Auch die Polizisten in der Notrufzentrale konnten am Telefon mithören, wie sich eine Person offenbar so sehr aufregte, dass die Stimme durch alle Wände des Hauses drang.

Sofort eilten Beamte zu dem Haus an der Brahmsstraße, doch dort gab es schnell Entwarnung. Bei dem Schreihals handelte es sich lediglich um einen neun Jahre alten Jungen mit einem Headset auf dem Kopf. Er war so sehr in sein Computerspiel vertieft, dass er gar nicht mitbekommen hatte, wie laut er schrie.

Der Junge sei "emotional sehr stark" in das Spiel eingetaucht, teilte die Polizei mit. Es habe ein "ermahnendes Gespräch" mit dem Neunjährigen gegeben.