Wacken. Heavy Metal will gelernt sein. Das weiß vermutlich niemand besser als die Veranstalter des alljährlichen Wacken Open Air, kurz W:O:A. Deswegen haben die Macher des Heavy-Metal-Festivals zusammen mit der Hamburg School Of Music und der Fachhochschule Heide die Wacken Metal Academy gegründet. Diese bietet Rockmusikern eine staatlich anerkannte Ausbildung. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf Heavy Metal.

So sieht das Logo der Wacken Metal Academy aus

Foto: Wacken Metal Academy

Ab April kommenden Jahres wird an der Hamburg School Of Music zunächst ein Intensivkursus für Rockmusiker mit Schwerpunkt Heavy Metal angeboten. Sänger und Instrumentalisten lernen dabei nicht nur das musikalische Handwerk, sondern auch das Business zu beherrschen. Ab Oktober 2020 soll Hard Rock & Heavy Metal in das Curriculum für die staatlich anerkannte Berufsausbildung aufgenommen werden, so der Zeitplan der Kooperationspartner.

"Leidenschaft zur Musik, Professionalität und harte Arbeit sind die gemeinsamen Werte des Wacken Open Air und der Hamburg School Of Music", erklärte Helge Zumdieck von der Hamburg School Of Music, die seit 20 Jahren Musiker ausbildet. W:O:A-Veranstalter Thomas Jensen fügt hinzu: "Mit der Gründung der Wacken Music Academy, gemeinsam mit der Hamburg School of Music und der FH Heide, erreichen unsere Anstrengung zu Förderung des Heavy Metal und der Nachwuchsarbeit nun eine neue Dimension."