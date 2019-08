Rendsburg. Ein toter Säugling ist in Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Donnerstagabend auf einem Feld entdeckt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Kiel am Freitag mitteilte, ist die Identität der Mutter des Babys bekannt. Weitere Ermittlungen und ein Gutachten der Rechtsmedizin müssten nun klären, "ob es sich um eine Totgeburt gehandelt hat oder anderenfalls ein Tötungsdelikt in Betracht kommt". Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die Mutter sei vorläufig in Polizeigewahrsam genommen worden, inzwischen aber wieder auf freiem Fuß, sagte der Kieler Staatsanwalt. Sie sei Mitte 20 und stamme aus der Region. Am Wochenende sei nicht mit neuen Erkenntnissen zu rechnen. Man müsse das Gutachten der Rechtsmedizin am Anfang der Woche abwarten.

Mutter des toten Babys spricht von Totgeburt

Wie die "Kieler Nachrichten" berichteten, wurde die Mutter beim Musikfestival in der Nacht zu Freitag in Wacken festgenommen und anschließend vernommen. Die Frau habe angegeben, dass es sich um eine Totgeburt gehandelt habe. Der Säugling soll schon länger auf dem Feld bei Eckernförde gelegen haben, das rund 100 Kilometer vom Festivalgelände entfernt liegt. Wie "shz.de" berichteten, soll die Babyleiche auf der Pferdekoppel bereits verwest gewesen sein.