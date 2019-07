Dithmarschen. Nach einer Serie von Straftaten in Dithmarscher Kirchen hat die Polizei ein junges Paar als mutmaßliche Täter ermittelt. Der 26-Jährige und die 24-Jährige sollen neben diversen Diebstählen und Sachbeschädigungen in den Kirchen auch für weitere Delikte, wie etwa Tankbetrügereien oder Spindaufbrüche verantwortlich sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beschuldigten aus Dithmarschen seien polizeibekannt – die Ermittlungen dauerten an.

Im Juli wurden in Gotteshäusern in Burg, Eddelak und Heide (Kreis Dithmarschen) Geld- und Spendenkassetten gestohlen. Zudem wurden etwa ein Fenster eingeschlagen und eine Orgelpfeife beschädigt.