Wie die Steinburger ihr Dorf bewahren wollen

Steinburg.. Die Gemeinde Steinburg liegt zwischen Autobahn 1 und der Bundesstraße 404 im Herzen Stormarns. Bekannt ist sie in erster Linie für ihre denkmalgeschützte Kirche und den Fußballverein, beide sind im Ortsteil Eichede beheimatet. Doch es gibt mehr in der 2800-Einwohner-Kommune, die neben dem guten Verkehrsanschluss auch über eine Einkaufsmöglichkeit, Raiffeisenbank, Gaststätte, Arztpraxis und eine Grundschule verfügt. „Das zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen, ist unser Ziel“, sagt Bürgermeister Wolfgang Meyer (CDU).

Doch das ist nicht so einfach. Im Zuge des Aus- und Umbaus angrenzender Schnellstraßen könnten Anschlussstellen wegfallen und die Verkehrsbelastung durch längere Anfahrtswege im Ort zunehmen. Nahversorger und Arztpraxis sollen im Ort gehalten werden.

Es gibt auch positive Signale: Nach einem Beschluss des Kieler Kabinetts soll die Gemeinde im September als ländlicher Zentralort eingestuft werden. Um solche Perspektiven aufzuzeigen, nutzt Steinburg – wie auch Siek und Brunsbek – ein Förderprogramm des Landes für ein Ortsentwicklungskonzept. Rund 20.000 Euro werden dafür ausgegeben, wovon Schleswig-Holstein 75 Prozent bezahlt. Es soll nach der Sommerpause präsentiert werden. Einen ersten Ausblick gaben Politik und Planer vorab bei einem Rundgang durch den Ort. Das Abendblatt fragte Bürger nach deren Wünschen für ihre Gemeinde.

Bürger wünschen sich ein Dorfzentrum

Auf dem Gelände des Landhandels in Mollhagen soll nach Wunsch vieler Bürger ein Dorfzentrum entstehen.

Foto: Marc R. Hofmann / HA

„Wir hätten gern ein richtiges Dorfzentrum“, sagt der ehrenamtliche Bürgermeister Wolfgang Meyer (CDU). Denn Steinburg ist erst seit 1978 eine Gemeinde. Die Ortsteile Mollhagen, Eichede und Sprenge sind aber jeweils etwa zwei Kilometer voneinander entfernt. Einen Platz für ein solches Zentrum hat auch der Bürgermeister schon im Kopf: die Fläche des Landhandels der Hauptgenossenschaft an der Hauptstraße in Mollhagen, dem größten Ortsteil. „Hier könnten ein Dorfgemeinschaftshaus, ein Festplatz, die Feuerwehr, ein größerer Nahversorger und ein Café entstehen“, sagt Meyer. Denn direkt hinter dem Grundstück verläuft der Radwanderweg auf der ehemaligen Bahnstrecke von Bad Oldesloe nach Trittau.

Sebastian Lopitz, Geschäftsführer des Planungsbüros bcs, das am Ortsentwicklungskonzept arbeitet, stimmt zu: „Der Platz bietet sich aufgrund seiner Lage an.“ Ein angrenzendes Grundstück, auf dem noch ein altes Bauernhaus steht, hat die Gemeinde bereits erworben. Die Fläche und die Gebäude des Landhandels werden jedoch noch genutzt. Ob sich der Plan für ein neues Dorfzentrum in näherer Zukunft umsetzen lässt, steht daher noch in den Sternen.

Für die Gemeinde ist jedoch klar, dass etwas passieren muss. „Die jetzigen Betreiber des Nahversorgers wollen in ein paar Jahren in Rente gehen.“ Den Markt mit seiner Größe von nur etwa 300 Quadratmetern zu erhalten, sei jedoch unrealistisch. Planer Lopitz: „Die Betreiber suchen heute Flächen ab 1000 Quadratmeter.“ Die dürften in einer kleinen Gemeinde jedoch nur mit Zustimmung der Landesplanung geschaffen werden, um Geschäfte in Nachbarorten nicht zu schädigen. „Wenn Mollhagen ländlicher Zentralort wird, bekommt er eine Versorgungsfunktion auch für Nachbarorte wie Todendorf, Lasbek und Stubben.“ Und könnte so dazu beitragen, Infrastruktur im ländlichen Raum zu erhalten, so Lopitz.

Die Chancen dafür stehen laut Bürgermeister Meyer gut. „Es muss nur noch der Landtag zustimmen“, sagt er. Schon im September könnte es soweit sein. Während der Bau eines Dorfzentrums noch einige Jahre Planung benötigen wird, könnte die Neueinstufung Steinburgs Wachstum erleichtern und damit für mehr Nachfrage sorgen. Lopitz: „Als Zentralort würde die Wachstumsgrenze von 15 Prozent aus der Landesentwicklungsplanung entfallen“, so der Planer. Denn klar sei, auch im ländlichen Raum an der Grenze zu Hamburg sei die Nachfrage groß.

Wachstumspotential hat vor allem Mollhagen

Das wahre Landleben: Christiane Busche hält in Eichede rund 200 Tiere in mobilen Hühnerställen.

Foto: Marc R. Hofmann / HA

Während es in den Ortsteilen Eichede und Sprenge unter anderem aufgrund des Naturschutzes nur begrenztes Potential dazu gibt, könnte in Mollhagen durchaus ein neues Wohngebiet entstehen. Am besten möglichst kompakt um den jetzigen Siedlungskern. „Das hält die Wege kurz und die Erschließungskosten gering“, sagt Lopitz. Außerdem werde über Möglichkeiten für seniorengerechtes Wohnen nachgedacht. „Um unsere Bewohner auch im Alter im Ort zu halten“, sagt der Bürgermeister. Dazu seien Mehrfamilienhäuser denkbar, allerdings nicht so groß, wie die Gebäude mit zwei Vollgeschossen, wie sie derzeit an der Hauptstraße in Mollhagen entstehen. „Die kommen hier nicht gut an.“

Doch die Bürger wollen in Steinburg nicht nur wohnen, sondern auch arbeiten. Ein Weg dahin könnte ein interkommunales Gewerbegebiet mit anderen Anrainer-Gemeinden zwischen Autobahn 1 und Bundesstraße 404 sein. „Dazu sind jedoch erst noch Gespräche geplant“, sagt der Bürgermeister.

Örtliche Betriebe suchen Gewerbeflächen

André und Daniela Teßmer führen ihre Zimmerei derzeit von ihrem Wohnhaus in Mollhagen aus. Sie würden gern in Steinburg expandieren und suchen nach Flächen.

Foto: Marc R. Hofmann / HA

Dass es Bedarf dafür geben würde, bestätigt André Teßmer. Er wünscht sich mehr Platz für lokale Betriebe. „Ich will im Ort bleiben und muss meine Zimmerei im Moment von unserem Wohnhaus aus führen.“ Ähnlich sieht das Ulf Harders. Der Landvermesser führt nebenberuflich einen Ackerbau-Betrieb. Er sagt: „Steinburg soll seinen dörflichen Charakter bewahren, braucht aber seine Gaststätte und seine Betriebe, um keine Schlafsiedlung zu werden.“

„Und die Schule“, wie Antje Westphal ergänzt. Die Mutter zweier Kinder zog 2012 aus Hamburg hierher. Sie schätzt die gute Infrastruktur. „Aber der öffentliche Nahverkehr muss besser werden.“ Denn zwei Autos, die brauche die Familie schon. Doch daran wollen Politiker und Planer arbeiten: „Bessere Radwege und Wanderwege stehen auch auf unserer Liste“, sagt Bürgermeister Wolfgang Meyer. Klingt, als wüsste Steinburg genau, was es sich vorgenommen hat.

A 1 und B 404: Das könnte sich ändern

Noch sind Steinburg und Nachbarort Todendorf exzellent an das Schnellstraßennetz angeschlossen, haben direkten Anschluss an die jetzige Bundesstraße 404 und im nahe gelegenen Hammoor Zufahrt zur Autobahn 1. Doch diese komfortable Lage könnte sich durch geplante Aus- und Umbauarbeiten bald ändern und durch längere Anfahrtswege zu mehr Verkehr führen oder die Kommunen für die weitere Entwicklung unattraktiv machen.

Anschlussstellen könnten Wegfallen oder verlegt werden.

Foto: Olaf Olsen / HA Infografik

Bürgermeister Wolfgang Meyer (CDU) sagt: „Im Zuge des dreistreifigen Ausbaus der Bundesstraße soll die Anschlussstelle Sprenge geschlossen werden.“ Gebe es keine Klagen gegen die Planfeststellung, soll im kommenden Frühjahr mit dem dreistreifigen Ausbau der Straße begonnen und die Zu- und Abfahrt geschlossen werden. „Das ist wahrscheinlich nicht mehr zu verhindern. Wir setzen uns jedoch dafür ein, dass zumindest eine Rettungszufahrt erhalten bleibt“, sagt er. Schließlich sei die örtliche Feuerwehr extra mit Spezial-Equipment zur Unfallrettung ausgestattet. Einen Abschnitt weiter südlich, zwischen Lütjensee und Grönwohld, haben die Arbeiten bereits begonnen und sollen bis Ende des Jahres abschlossen sein.

Der Bürgermeister fürchtet jedoch zwei weitere Verschlechterungen der Verkehrssituation, die noch mehrere Jahre in der Zukunft liegen: „Erstens könnten ab 2030 Planungen beginnen, die B 404 ganz zur A 21 auszubauen.“ Um den Verkehrsfluss zu erhalten, könnte dann auch die Zu- und Abfahrt Mollhagen wegfallen. Außerdem sei angedacht, das Autobahnkreuz Bargteheide umzubauen und von der Anschlussstelle zwischen den Orten Hammoor und Todendorf zu entlasten. Sie soll dann auf Höhe von Lasbek weiter im Norden verlegt werden. „Dadurch wird sich der Durchgangsverkehr aus dem Umland in Richtung der Anschlussstellen erhöhen“, befürchtet Meyer. Nun sei es wichtig, die Pflöcke zum Erhalt möglichst frühzeitig einzuschlagen. Gemeinsam mit Todendorf seien die Gemeinden dazu auch zu weiterem Wachstum bereit.