Foto: Stefan Pfeifer / dpa

HANDOUT - 05.04.2017, Schleswig-Holstein, Helgoland: Zwei der drei Börteboote fahren auf der Nordsee von der Hochseeinsel Helgoland in Richtung Freiburg (Elbe) auf der niedersächsischen Elbseite. Helgolands Börteboote sollen gerettet werden. Die Insulaner kämpfen deshalb um eine Anerkennung ihrer schlichten, weißen Holzkähne als Unesco Weltkulturerbe und wollen am 03.10.2018 in Berlin vor Anker gehen. (zu dpa „Helgolands Börteboote sollen gerettet werden“ vom 25.09.2018) Foto: Stefan Pfeifer/Gemeinde Helgoland/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++