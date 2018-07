Der Reisebus liegt nach dem Zusammenstoß auf der L 58 in Rüting im Graben. Die Verkleidung des Rettungswagen hat sich in den Bus gebohrt Foto: Arne Jappe/dpa

Ein mit Kindern besetzter Reisebus war am Sonnabend in Rüting mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. 22 Menschen kamen in Kliniken.