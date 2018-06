Henstedt-Ulzburg Trecker geht in Flammen auf und setzt Mähwiese in Brand

Henstedt-Ulzburg. Am Donnerstagmittag ist es in Henstedt-Ulzburg zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Trecker war auf einer Mähwiese aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Schnell sprangen die Flammen auf das trockene Heu der Wiese über und lösten so einen Flächenbrand aus. "Sieben Fahrzeuge waren im Einsatz, in Spitzenzeiten waren 50 Rettungskräfte vor Ort", sagte ein Sprecher der Freiwiliigen Feuerwehr Henstedt-Ulzburg mit. Inzwischen sei das Feuer weitgehend gelöscht, lediglich die Nachlöscharbeiten seien noch im Gange.

Die Wiese, die circa ein Hektar groß ist, liegt im Naturschutzgebiet „Oberalsterniederung“. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

( HA )

