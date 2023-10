Wedel: Strittige Fahrradstraße - die Testphase steht jetzt auf dem Prüfstand

Wedel. Seit dem 7. Juli ist die Bahnhofstraße im Zentrum Wedels eine „Fahrradstraße light“. Radfahrer haben Vorrang und dürfen sich während eines Verkehrsversuchs der Stadt auf der Straße breit machen, allerdings teilen sie sich die Einkaufsmeile mit Autos. Für diese gilt Tempo 30.

Nun möchte die Stadt Wedel, die den Innenstadtbereich beleben möchte, von den Bürgern Rückmeldungen erhalten und hat deshalb eine Online-Umfrage gestartet, in der persönliche Erfahrungen der Besucher erfasst werden sollen. Auch der ADFC hat eine Umfrage zum Test und den Erfahrungen damit gemacht.

Wedel: Radfahrer und Autos teilen sich Bahnhofstraße – klappt das?

Die Teilnahme für die Beantwortung bie der Umfrage der Stadt dauere maximal zehn Minuten. Gefragt wird etwa, welche Gründe der Besuch der Bahnhofstraße habe oder wie häufig sich dort wöchentlich aufgehalten werde.

Positive Rückmeldungen seien dabei genauso hilfreich wie negative und kritische Antworten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Umfragephase läuft bis Ende November. Eine gedruckte Variante gibt es an der Rathaus-Information.

Verkehrsversuch: Auf Bahnhofstraße fahren Räder – in eine Richtung

Aktuell ist die Strecke zwischen der Gorch-Fock-Straße und der Doppeleiche als Fahrradstraße mit Tempo 30 ausgewiesen. Die Einbahnstraßen-Regelung wird beibehalten. Radfahrer in Richtung Bahnhof nutzen wie zuvor den Radweg auf dem Bürgersteig.

Radfahrer in Richtung Wedeler S-Bahnhof müssen nach wie vor auf dem Radweg bleiben.

Foto: Frederik Büll

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wichtiger Teil des Verkehrsversuches seien laut Verwaltung die Auswertungen der Verkehrsteilnehmenden sowie auch die der Geschäftstreibenden und Anwohnenden. Im Zuge der ersten Phase werden zudem datenschutzkonform Verkehrsströme in der Bahnhofstraße gemessen. Im Frühjahr 2024 wird noch eine zweite Umfragephase starten.

Insgesamt teilt sich der Verkehrsversuch auf zwei Phasen auf. Die Ergebnisse der Untersuchung werden anschließend ausgewertet und öffentlich präsentiert.

Bahnhofstraße: Noch stehen Details der zweiten Phase nicht fest

Bei einem Infoabend im Juni mit Kaufleuten und Verwaltung war darüber diskutiert worden, wie bei einer zweiten Phase im kommenden Jahr der private motorisierte Verkehr umgeleitet werden soll.

Mehr aus Wedel

ADFC Wedel befragt ebenfalls Bahnhofstraßen-Besucher

Am Sonnabend hatte zudem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Wedel einen Info-Stand in der Bahnhofstraße (Ecke Spitzerdorfer Straße) aufgebaut, um von Passanten – Fußgängern, Rad- und Autofahren – zu erfahren, was sich aus ihrer Sicht in den drei Monaten geändert habe.

Wird die Veränderung überhaupt wahrgenommen, da es für Autofahrer keine Einschränkungen gegeben habe? Hat sich das Sicherheitsgefühl von Radfahrern und Fußgängern erhöht? Wie nehmen die Autofahrer den Versuch wahr?

Mit nur einer Handvoll Kreuzchen auf dem Fragebogen möchte der Ortsverein Wedel ein möglichst umfangreiches Stimmungsbild erhalten. Jene Umfrage verstehe sich als Ergänzung zur städtischen Online-Umfrage.

Weitere Informationen zum Verkehrsversuch gibt es hier. Kontakt zum stätdtischen Mobilitätsmanager Veit Krasnicki: v.krasnicki@stadt.wedel.de oder Tel. 04103/ 707379 ist.