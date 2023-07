Polizei Wedel: Bekiffter 16-Jähriger übt Autofahren auf Parkplatz

Wedel. Seine Fahrübungen sind einem 16 Jahre alten Wedeler zum Verhängnis geworden. Der junge Man, der sich demnächst bei einer Fahrschule anmelden wollte, hatte schon einmal auf einem Supermarktparkplatz seine Fähigkeiten als angehender Autofahrer ausgetestet.

Am Dienstag gegen 22 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den VW, der mit offener Heckklappe über den Parkplatz des Supermarktes an der Straße Am Marienhof gelenkt wurde. Der Wagen fuhr immer wieder ruckartig an, als ob der junge Mann am Steuer das Anfahren üben würde.

Wedel: Bekiffter 16-Jähriger übt Autofahren auf Parkplatz

Als sich der Streifenwagen dem Kleinwagen näherte, stoppte der Fahrer, stieg schnell aus und ging davon. Auf Ansprache der Polizisten blieb der Wedeler dann aber stehen.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt war. Einen Führerschein konnte der Jugendliche altersbedingt natürlich nicht vorlegen. Er gab an, sich demnächst bei der Fahrschule anmelden zu wollen. Zu diesem Zweck habe er das Fahren auf dem Parkplatz schon einmal üben wollen.

Wedel: Bekifftem 16-Jährigen droht eine Führerscheinsperre

Auf seine Zeit als Autofahrer wird der Wedeler nun wohl noch etwas länger warten müssen. Die Beamten entdeckten bei dem Heranwachsenden Cannabis. Ein Urintest, der auf der Wache erfolgte, wies nach, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Als Folge riefen die Beamten einen Art dazu, der dem 16-Jährigen eine Blutprobe abnahm. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen – unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auch eine längere Führerscheinsperre ist nicht unwahrscheinlich. Der Wedeler wurde später von seiner Mutter auf der Polizeiwache abgeholt.

Wedel: auch der 19 Jahre alten Halterin des Kleinwagens droht eine Strafe

Halterin des Wagens ist eine 19 Jahre alte Frau aus Wedel. Sie beaufsichtigte die Fahrübungen vom Beifahrersitz aus.

Weil auch Parkplätze zum öffentlichen Verkehrsraum gehören und auch dort nur Führerscheinbesitzer ans Steuer dürfen, droht auch der jungen Frau Ungemach. Sie wird sich wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.