Polizei: Radfahrer (20) bei Abbiegeunfall in Wedel von Transporter erfasst

70 Jahre alter Autofahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen in Wedel. Das 20 Jahre alte Opfer muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

Wedel. Ein Fahrradfahrer wurde am Donnerstagnachmittag in Wedel bei einem Abbiegeunfall schwer verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr ein 70 Jahre alter Autofahrer gegen 16.26 Uhr auf der Rolandstraße in Richtung Schauenburger Straße und wollte nach links auf die Rudolf-Höckner-Straße abbiegen.

Dabei erfasste sein Ford Transit laut Polizei einen 20 Jahre alten Fahrradfahrer, der den Radweg der Rolandstraße in Richtung Mühlenstraße befuhr.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Beide beteiligten Personen kommen aus Wedel. Eine Streife des Wedeler Polizeireviers nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf.